19.9 C
Рязань
Пятница, 17 июня, 2022

Накануне дня медицинского работника маленькие пациенты детской ОКБ поздравили врачей

spot_img
7info7

Накануне дня медицинского работника маленькие пациенты детской ОКБ поздравили врачей

Накануне дня медицинского работника маленькие пациенты детской ОКБ поздравили врачей.

Кириллу 14 лет, он поступил в детскую ОКБ с симптомами желудочно-кишечного кровотечения. Для того, чтобы поставить диагноз, специалисты выполнили лабораторные и инструментальные обследования. Далее была диагностическая операция, в ходе которой подтвердился диагноз «дивертикул меккеля». Это кишечная аномалия, которую врачи сразу же устранили. Теперь Кирилл выписывается и благодарит медперсонал.

Еще один благодарный пациент – шестилетний Леня Он упал с гаража и получил перелом предплечья со смещением. Чтобы кость срослась правильно, Лене под наркозом провели репозицию — сопоставили сломанные кости. Совсем скоро он вновь сможет гулять во дворе, а пока вместе с бабушкой поздравляет лечащего врача Ксению Алексеевну Сахарову.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7