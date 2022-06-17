Накануне дня медицинского работника маленькие пациенты детской ОКБ поздравили врачей.

Кириллу 14 лет, он поступил в детскую ОКБ с симптомами желудочно-кишечного кровотечения. Для того, чтобы поставить диагноз, специалисты выполнили лабораторные и инструментальные обследования. Далее была диагностическая операция, в ходе которой подтвердился диагноз «дивертикул меккеля». Это кишечная аномалия, которую врачи сразу же устранили. Теперь Кирилл выписывается и благодарит медперсонал.

Еще один благодарный пациент – шестилетний Леня Он упал с гаража и получил перелом предплечья со смещением. Чтобы кость срослась правильно, Лене под наркозом провели репозицию — сопоставили сломанные кости. Совсем скоро он вновь сможет гулять во дворе, а пока вместе с бабушкой поздравляет лечащего врача Ксению Алексеевну Сахарову.