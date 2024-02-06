Вторник, 6 февраля, 2024
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Найденные в ЛНР документы вскрыли непростительную подлость Киева

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В Северодонецке Луганской Народной Республики нашли документы, которые свидетельствуют о том, что украинские власти целенаправленно уничтожали леса Донбасса, пишет РИА Новости.

Речь идет о территории, подконтрольной Киеву на момент поджогов.

Собеседница агентства уточнила, что они имели место летом, а также в сентябре – октябре 2020 года.

По ее словам, в уголовных делах, возбужденных Луганской областной прокуратурой, указаны свидетельства о попытках Киева скрыть таким образом массовые вырубки леса в Северодонецком и Станично-Луганском районах и его продажу за границу.

Эти пожары унесли жизни 21 человека, а свыше 600 пострадали. Подчеркивается, что пожарным не давали разрешения выезжать к месту лесного пожара, даже если при этом загорались дома.

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