Найденная мёртвой на рязанском кладбище женщина была многодетной матерью

Женщина, чьё тело обнаружили на кресте на Новогражданском кладбище Рязани, была многодетной матерью, сообщает «Новая газета – Рязань» со ссылкой на собственный источник.

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Женщину нашли возле могилы. По информации издания, там похоронена её мать.

46-летняя погибшая жила в районе Горрощи, имела мужа и четверых детей. По рассказам её знакомой, семья была дружной.

Как сообщает источник издания, рязанка имела онкологическое заболевание.

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По состоянию на 25 февраля в следственном комитете продолжается проверка по факту инцидента.