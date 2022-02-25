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Пятница, 25 февраля, 2022

Найденная мёртвой на рязанском кладбище женщина была многодетной матерью

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Найденная мёртвой на рязанском кладбище женщина была многодетной матерью

Александр Ильин

Женщина, чьё тело обнаружили на кресте на Новогражданском кладбище Рязани, была многодетной матерью, сообщает «Новая газета – Рязань» со ссылкой на собственный источник.

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Женщину нашли возле могилы. По информации издания, там похоронена её мать. 

46-летняя погибшая жила в районе Горрощи, имела мужа и четверых детей. По рассказам её знакомой, семья была дружной.

Как сообщает источник издания, рязанка имела онкологическое заболевание. 

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По состоянию на 25 февраля в следственном комитете продолжается проверка по факту инцидента.

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