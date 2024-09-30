Найден труп сбежавшего из парка «Патриот» 19-летнего рязанского срочника

Найден труп 19-летнего рязанского срочника, который сбежал на днях из парка «Патриот» во время стрельбищ. Как передаёт Baza, тело молодого человека обнаружили в лесу силовики.

Это произошло несколько часов назад недалеко от самого парка. При нём был автомат, с которым парень покинул стрельбища. Всё это время рязанского срочника искали по одной стороне берега, но он, по всей видимости, смог переправиться через реку.

По предварительной версии, молодой человек мог покончить жизнь самоубийством. Причиной этому, возможно, стало расставание с девушкой. В день побега он получил от неё сообщение, после чего исчез с оружием.