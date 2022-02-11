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Пятница, 11 февраля, 2022

Нагрузка на врачей рязанских поликлиник выросла в 4 раза из-за омикрона

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Нагрузка на врачей рязанских поликлиник выросла в 4 раза из-за омикрона

Александр Ильин
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Нагрузка на рязанских врачей в поликлиниках выросла 3-4 раза из-за заражений омикрон-штаммом коронавируса, рассказала заведующая поликлиническим отделением больницы им. Семашко Оксана Рогожкина.

«На данном этапе пандемии, в период преимущественного заражения омикрон-штаммом, нагрузка на врачей поликлиники выросла в 3-4 раза», — заявила врач. 

Из-за высокой нагрузки в медучреждении, по словам Рогожкиной, открыли три кабинета для проведения ПЦР-тестирования, в колл-центре создали отдел дистанционного врачебного консультирования.

Врач также рассказала о частных симптомах омикрона: быстрое повышение температуры до 38 — 39 градусов, першение в горле, редкий сухой кашель. 

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Рогожкина напомнила, что уже подошёл срок ревакцинации от COVID-19 для пациентов, которые переболели новой коронавирусной инфекцией полгода назад, а также для тех людей, кто делал прививки 6 месяцев назад и более.

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