Надвигается мощнейшая магнитная буря, от которой пострадают тысячи россиян

Тысячи россиян сегодня и завтра ощутят на себе действие сильнейшей магнитной бури.

Вспышки на солнце начались ещё в воскресенье, 12 марта. Но самый пик бури придётся на 14 и 15 марта. Эти дни станут самыми опасными и неприятными.

Метеочувствительным людям в период геомагнитных ударов специалисты советуют соблюдать режим работы и отдыха, правильно питаться, оградить себя от нервных потрясений и стрессов. Также при себе стоит держать лекарства, которые помогают справляться с головной болью, скачками давления.