Надежда Штрыкова. Руководить по-женски, без стереотипов и предрассудков

Сколько бы ни писали о том, что в ХХI веке для мужчин и женщин двери одинаково открыты, тема гендерного неравенства не теряет своей актуальности. Наверняка если не каждая, то каждая вторая женщина вспомнит, как ей приходилось отстаивать своё право на более высокие карьерные позиции. В IT области к представительницам слабого пола относятся вдвойне субъективно.

К счастью, есть женщины, личным примером опровергающие все предрассудки. Одна из них – героиня интервью РИА «7 новостей» – Надежда Штрыкова, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях.

Наша встреча и разговор с Надеждой, оказались тем самым случаем, когда все стереотипы и шаблоны разрушались одномоментно, потому что в кабинете опытного руководителя, построившего успешную карьеру в «мужской» профессии, меня, вопреки ожиданиям, встретила хрупкая, очаровательная блондинка, и рассказала, как успевать вести значимые it-проекты регионального и федерального масштабов, непрерывно развиваться, при этом следить за собой, воспитывать сына и путешествовать.

– Расскажите, почему вы выбрали для себя не самую женскую сферу деятельности?

– Работать я начала ещё во время учёбы на инженерно-экономическом факультете Рязанской государственной радиотехнической академии. Когда встал вопрос, куда двигаться дальше, я выбрала сферу IT, потому что хотела максимального развития. Именно в этой отрасли происходили и происходят сейчас самые прорывные вещи. Именно здесь открываются перспективы для тех, кто хочет быть чуть впереди, чуть больше в будущем.

Первым местом работы была одна из компаний сотовой связи: драйвовая молодёжная команда с профессиональным директором. Это было хорошее время, и, начав как рядовой сотрудник, в 25 лет я уже стала руководителем подразделения.

В определенный момент подумала, что нужно двигаться дальше и узнала о конкурсе на должность начальника управления В2В-сегмента в компании «ЦентрТелеком». В тот период она переживала переход на новую ступень развития, трансформировалась из телекоммуникационной компании в современного провайдера цифровых услуг и сервисов – «Ростелеком». Оказаться в это время в команде, уже имея определенный опыт и представления о том, как можно сделать хорошо, было заманчиво. Я успешно прошла конкурс и стала сотрудником компании.

– Чем привлекала вас эта должность и эта компания?

– Всегда интересно приходить в организацию, находящуюся на стадии роста. Именно так можно в полной мере проявить себя. Передо мной стояло много задач: сформировать команду, поставить цели, разработать и привить корпоративную культуру, переформатировать концепт обслуживания и продаж корпоративным клиентам. И судя по тому, что наш филиал не первый год находится в топе лучших по Центральному федеральному округу и по России, можно сказать, что мы справились.

За все годы работы я не разочаровалась в сфере IT. Скажу больше – я влюбляюсь в неё вновь и вновь, потому что здесь нужно постоянно двигаться вперёд, что для меня очень важно.

– Какие проекты удалось реализовать за это время?

– Я сторонница системного подхода во всём. Каждый наш шаг сегодня определяет, где мы будем завтра. Я не люблю рассматривать проекты, как что-то точечное: создали, внедрили, продали и всё. Ещё 10 лет назад мы пошли по пути системных предложений для своих клиентов, по пути создания инфраструктурных сервисов. Суть этого подхода заключается в том, что мы создаем цифровую экосистему компаний-заказчиков, в которой каждый элемент наших услуг является неотъемлемой частью клиентской инфраструктуры.

Мы перемещаем ресурсы в облачные сервисы, предлагаем защищенные каналы связи, цифровизируем производство «от и до», наполняя внутреннюю инфраструктуру заказчика оборудованием и информационно-аналитическими системами, чтобы сокращать его расходы и косвенно или напрямую влиять на рост его прибыли и доходов.

Мы стали создавать защищённые сети для заказчиков, одними из первых построили в регионе коммерческий ЦОД, по принципу инфраструктурных проектов запустили «Систему 112», «Комплексную систему оповещения населения», «Комплексную систему защиты населения» и ряд других разработок для оборонной промышленности, крупных производственных предприятий.

Повторюсь, основная идея, объединяющая их, – максимально системный и стратегический подход к решению поставленных задач вместе с нашими заказчиками.

Сегодня любому бизнесу для того, чтобы успешно конкурировать на рынке, необходимо постоянно развиваться. А трансформировать предприятие во что-то современное без создания цифровой инфраструктуры невозможно. «Ростелеком» обладает набором ресурсов (людей, компетенций, разветвлённой сетью филиалов) для создания комплексных решений. В идеале, одна из наших целей – предложить заказчику те решения, что понадобятся ему завтра. Если мы подготовили клиента к тому, что будет завтра, значит мы пришли вовремя.

– На этом непростом пути встречались ли вы с предрассудками? Ведь часто мужчины скептически относятся к женщинам-руководителям. Да и сферу IT женской не назовёшь.

– Было и такое. Но для меня подобные ситуации – как личный вызов, возможность доказать, чего я стою. IT-бизнес – в основном мужской. И IT-директора, и руководители предприятий-клиентов – чаще всего мужчины. При первом знакомстве я иногда замечаю скепсис и снисхождение. Но очень приятно видеть, как в процессе работы этот стереотип разбивается, и отношение ко мне трансформируется от любопытства и недоумения до благодарности за профессионализм и уважение.

– Женская логика в работе с мужчинами помогает или скорее мешает?

– Безусловно помогает. Женщины – более гибкие и терпеливые. Нам проще даются долгосрочные тяжёлые задачи. Интуиция тоже помогает. Иногда срабатывают какие-то внутренние озарения, которые подсказывают, куда нужно двигаться. Я считаю, что нужно пользоваться всем, чем наделила природа: и интуицией, и обаянием. Не согласна с женщинами, которые говорят, что они обезличены, не женщины, а руководители.

– Да, есть такой стереотип: «Если женщина – успешный руководитель, значит она живёт только работой». Хороший начальник – это такая Людмила Прокофьевна из «Служебного романа», человек без возраста, пола и личной жизни. Насколько вы согласны с этим?

– Всё зависит от цели. Бывают в жизни периоды, когда ты от чего-то отказываешься, но нужно понимать, для чего это нужно.

Чтобы построить карьеру, нужно очень много работать и чем-то жертвовать. Невозможно на протяжении всего долгого пути находиться в балансе, я в это просто не верю. Выходя на новый этап, мне тоже приходилось работать по много часов, без выходных и отпусков. Но я понимала, что делаю это для себя, нарабатываю опыт, совершаю какой-то прорыв. Было время, когда приходилось жертвовать личной жизнью, но сейчас я понимаю, что всё было сделано правильно, и в настоящий момент нахожусь в балансе.

– Что, кроме работы, позволяет вам оставаться в балансе?

– Я очень люблю путешествовать. Однажды поняла, что жизнь очень хрупкая, и нужно успеть сделать всё, что интересно, здесь и сейчас. Сегодня все говорят, что любят путешествовать, но для меня это не дань моде. Мы с семьёй не отдыхаем на рафинированных курортах. Я сама разрабатываю нестандартные маршруты, чтобы можно было увидеть настоящую жизнь. Мы уже побывали в Камбодже, в центральной Индии, на Коста-Рике, в Панаме, Японии, Филиппинах, французской Полинезии и Новой Зеландии. Такие поездки позволяют увидеть мир с разных сторон. Чем необычнее и сложнее путешествие, тем качественнее проходит перезагрузка мозга.

– Если бы была такая возможность, что бы вы изменили в подходе к женщинам-руководителям или женщинам в сфере IT?

– Знаете, это очень неоднозначный вопрос. Мир уже и без того сильно изменился в отношении к слабому полу. Женщины добиваются успеха во всех сферах жизни, тем самым доказывая, что всё зависит от человека, от личности. Все границы и стены мы возводим внутри себя сами. Если есть желание и цель, неважно какого ты пола, тебя никто не остановит.

Ирина Бочарова