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Над Рязанью 16 мая пролетит МКС

7info

Вечером 16 мая над Рязанью пролетит международная космическая станция (МКС). Об этом сообщает группа «Rznastro. Космос. Рязань. Астрономия».

— Уже в 22:16 она выйдет между юго-западным и западным направлением, и пройдёт по небу к восточному направлению на небольшой высоте. В момент самого сильного свечения, МКС станет ярче звезды Арктур, возле которой будет проходить, — говорится в сообщении.

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