Над Рязанью 16 мая пролетит МКС

— Уже в 22:16 она выйдет между юго-западным и западным направлением, и пройдёт по небу к восточному направлению на небольшой высоте. В момент самого сильного свечения, МКС станет ярче звезды Арктур, возле которой будет проходить, — говорится в сообщении.