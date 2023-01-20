Над мэром Старого Оскола Чесноковым пошутили в «Википедии»

Белгородцы обратили внимание на шутку в адрес мэра Старого Оскола Андрея Чеснокова в посвященной ему статье в «Википедии», написал портал «Мое Онлайн!».

Неизвестные внесли правки в публикацию и написали, что в 2023 году чиновник возглавил оборону города от напастей.

«Участник новогоднего штурма Центра экологической безопасности 2023 года. Штурм оказался неудачным. Помешали дожди», – говорится в статье.

Также Чеснокова назвали «старшим мичманом», который 16 января после аварии на КНС-4 и отключения воды возглавил баржу «Великий Устранитель» и прибыл в машинное отделение, которое было заблаговременно затоплено.

Сейчас этих правок в статье уже нет, однако в Сети осталась сохраненная копия.