Пятница, 20 января, 2023
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Над мэром Старого Оскола Чесноковым пошутили в «Википедии»

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Белгородцы обратили внимание на шутку в адрес мэра Старого Оскола Андрея Чеснокова в посвященной ему статье в «Википедии», написал портал «Мое Онлайн!».

Неизвестные внесли правки в публикацию и написали, что в 2023 году чиновник возглавил оборону города от напастей.

«Участник новогоднего штурма Центра экологической безопасности 2023 года. Штурм оказался неудачным. Помешали дожди», – говорится в статье.

Также Чеснокова назвали «старшим мичманом», который 16 января после аварии на КНС-4 и отключения воды возглавил баржу «Великий Устранитель» и прибыл в машинное отделение, которое было заблаговременно затоплено.

Сейчас этих правок в статье уже нет, однако в Сети осталась сохраненная копия.

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