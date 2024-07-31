Среда, 31 июля, 2024

Над Курской областью сбита управляемая ракета «Нептун-МД»

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/mod_russia

Прошлой ночью киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты в России. Подробности сообщила пресс-служба министерства обороны России.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили 11 таких БПЛА над Белгородской областью, четыре — над Брянской областью. Были уничтожены БПЛА над Курской, Калужской и Ростовской областями, а также над Крымом.

Кроме того, над Курской областью сбита управляемая ракета «Нептун-МД».

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