Начальником архивного управления Рязанской области назначена Наталья Стародубцева

Начальником главного архивного управления Рязанской области назначена Наталья Стародубцева – директор областного Госархива. Об этом сообщил губернатор Павел Малков на заседании Правительства области.

Губернатор отметил опыт Натальи Стародубцевой. До назначения она возглавляла архив Рязанского региона. Предыдущий начальник главного архивного управления Александра Перехватова вышла на пенсию.

Павел Малков поздравил Стародубцеву с назначением. Подчеркнул, что в этом направлении есть что менять и совершенствовать.