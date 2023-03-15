Среда, 15 марта, 2023
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Начальник УМВД Алай рассказал о нехватке сотрудников ППС в Рязанской области

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Владимир Алай, фото: Рязанская областная дума

В Рязанской области не хватает сотрудников ППС, недобор составляет более 20%. Об этом заявил 15 марта, выступая перед депутатами областной Думы начальник регионального УМВД Владимир Алай.

Одна из причин недокомплекта — низкие зарплаты. Также сказываются командировки силовиков на Северный Кавказ, а в перспективе на территории принятых в состав России регионов.

Выходом может стать привлечение к охране общественного порядка дружинников, казаков.

Депутат Татьяна Баринова обратила внимание на необходимость повышения эффективности деятельности участковой службы. По словам начальника УМВД, с этими сотрудниками также есть проблемы.

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