Начальник УФСИН проверил условия для осужденных в касимовском исправительном центре

Начальник Управления ФСИН России по Рязанской области Александр Комков оценил условия проживания осужденных к принудительным работам в УФИЦ при ИК-2 УФСИН России по Рязанской области в селе Дмитриево Касимовского района. Как сообщили в пресс-службе Управления, он оценил также результаты деятельности осужденных и условия труда.

Комков осмотрел административный блок, дежурную часть, жилые и бытовые комнаты, помещения воспитательной работы, молельную комнату для верующих. Во время обхода помещений он пообщался с осужденными.

Александр Комков совместно с генеральным директором племенного завода «Дмитриево» Сергеем Кострюковым оценил объекты фермерского хозяйства, где трудоустроены отбывающие наказание. Осужденные работают на племенном заводе сварщиками, столярами, рабочими в полеводческих и животноводческих бригадах. УФИЦ в Касимовском районе был открыт год назад и за это время работы продемонстрировал положительную тенденцию исправления осужденных. Племенной завод «Дмитриево» является ведущим хозяйством региона, которое специализируется на производстве овощей, картофеля и молочной продукции. После освобождения несколько человек продолжили работать на ферме. Работодатель оказывает им содействие в приобретении жилья.

Сотрудничество АО «Племзавод «Дмитриево» и УФСИН ведется и в части закупки овощной продукции для исправительных учреждений региона. В результате проведения торгов была предложена наиболее выгодная цена. Общая сумма экономии для УФСИН составила почти 2 миллиона рублей.

В рамках рабочей встречи были обсуждены дальнейшие перспективы взаимодействия в рамках увеличения числа осужденных для отбывания наказания в УФИЦ, а также по оказанию социальной помощи ветеранам УИС Рязанской области.