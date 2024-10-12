Суббота, 12 октября, 2024
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Начальник ГЖИ Рязанской области объяснила, почему отопительный сезон стартует в разное время

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Алексей Самохин
Изображение от freepik

Начальник Государственной жилищной инспекции Татьяна Тарасюк рассказала, почему в муниципалитетах региона отопительный сезон начинается в разные даты.

По её словам, решение о запуске центрального отопления в дома и соцучреждения принимает администрация, основываясь в том числе на данных о погоде. Поскольку температура в муниципалитетах может отличаться на несколько градусов, а для начала отопительного периода это особенно важно, даты пуска теплоносителя тоже разные. 

Перечень, где обозначены все даты по районам и округам, можно посмотреть в паблике Госжилинспекции региона.

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