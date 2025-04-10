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Мария Захарова, фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova
Новости мира

Начал работу сайт Международной ассоциации по фактчекингу

Алексей Самохин

Директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова рассказала о запуске сайта Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN). Ресурс доступен на русском и английском языках: globalfactchecking.com.

«Онлайн-площадка объединяет экспертов в области разоблачения недостоверной информации и является, по сути, интернациональным порталом, где формируется честный открытый подход к фактчекингу, аккумулируются актуальные расследования и опровержения», – подчеркнула Мария Захарова.

На сегодняшний день участниками GFCN стали более 30 иностранных журналистов и расследователей из 30 стран: Австралии, Бразилии, Нидерландов, Португалии, Франции, Испании, Нигерии, Пакистана, Индонезии, Сингапура и других.

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В рамках сотрудничества с Международной ассоциацией по фактчекингу они принимают участие в разоблачении недостоверной информации и готовят материалы с опровержениями, которые публикуются в СМИ и социальных сетях с соответствующей пометкой.

На страницах сайта уже опубликованы первые «разборы полётов» и расследования.

«Проводятся экспертные выкладки на злободневные темы, например, вызовы угрозы новой волны дипфейков», – подытожила Мария Захарова.

Напомним, Международная ассоциация по фактчекингу была создана АНО «Диалог Регионы» при поддержке МИД и информационного агентства ТАСС и для борьбы с дезинформацией.

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