На звезду шоу «Пацанки» завели уголовное дело за поножовщину

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На звезду телешоу «Пацанки» завели уголовное дело за поножовщину. Ксения Милас напала на свою знакомую. Об этом сообщает Life.

Все произошло несколько дней назад в квартире известного диджея Яны Бородиной. По предварительной информации, ведущая шоу «Ревизорро» и бывшая «Пацанка» напала с ножом на 26-летнюю знакомую.

Девушки отдыхали компанией, когда Милас набросилась на пострадавшую с ножом и порезала ей руки. Обе были пьяны.

По словам «Пацанки», пострадавшая агрессировала в адрес Ксении. При этом девушка не помнит, что именно стало причиной нападения.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Полиция отпустила Ксению под обязательство о явке.