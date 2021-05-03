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Понедельник, 3 мая, 2021
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На звезду шоу «Пацанки» завели уголовное дело за поножовщину

Елена Лобанова
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На звезду телешоу «Пацанки» завели уголовное дело за поножовщину. Ксения Милас напала на свою знакомую. Об этом сообщает Life

Все произошло несколько дней назад в квартире известного диджея Яны Бородиной. По предварительной информации, ведущая шоу «Ревизорро» и бывшая «Пацанка» напала с ножом на 26-летнюю знакомую. 

Девушки отдыхали компанией, когда Милас набросилась на пострадавшую с ножом и порезала ей руки. Обе были пьяны. 

По словам «Пацанки», пострадавшая агрессировала в адрес Ксении. При этом девушка не помнит, что именно стало причиной нападения. 

Против женщины возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Полиция отпустила Ксению под обязательство о явке.

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