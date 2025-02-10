На Землю обрушится череда магнитных бурь длиной в девять дней

Предстоящие дни будут непростыми для всех метеозависимых людей. Всё дело в том, что на Землю обрушилась череда мощных магнитных бурь, которые спровоцировала активность Солнца.

Магнитная буря началась ещё в воскресенье, 9 февраля. Тогда индекс геомагнитной активности составил 4 балла. В понедельник, 10 февраля, он повысится до 5 баллов. Во вторник и среду ожидается очередное понижение, геоактивность будет на уровне 3 баллов.

В четверг и пятницу, 13 и 14 февраля, активность геошторма вновь возрастёт до 5. Следующие три дня, 15, 16 и 17 февраля, солнечная активность вновь будет в районе 4 баллов.

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Во время повышенной активности Солнца важно: