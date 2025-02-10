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Фото: xras.ru
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На Землю обрушится череда магнитных бурь длиной в девять дней

Валерия Мединская

Предстоящие дни будут непростыми для всех метеозависимых людей. Всё дело в том, что на Землю обрушилась череда мощных магнитных бурь, которые спровоцировала активность Солнца.

Магнитная буря началась ещё в воскресенье, 9 февраля. Тогда индекс геомагнитной активности составил 4 балла. В понедельник, 10 февраля, он повысится до 5 баллов. Во вторник и среду ожидается очередное понижение, геоактивность будет на уровне 3 баллов.

В четверг и пятницу, 13 и 14 февраля, активность геошторма вновь возрастёт до 5. Следующие три дня, 15, 16 и 17 февраля, солнечная активность вновь будет в районе 4 баллов.

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Во время повышенной активности Солнца важно:

  • ограничить физические нагрузки;
  • не подвергать организм интоксикации. Нелишним будет отказаться от курения, чрезмерного употребления алкоголя, кофе, сладостей, фастфуда;
  • перейти на правильное питание: употреблять больше белка и клетчатки, меньше есть солёное и жирную пищу;
  • следить за качеством сна, много отдыхать, не нагружать себя огромным количеством рабочих задач;
  • соблюдать питьевой режим;
  • больше времени проводить на свежем воздухе, не «зависать» в компьютерах и гаджетах;
  • иметь при себе лекарства, которые помогают облегчить симптомы хронических заболеваний;
  • следить за изменениями самочувствия, чтобы вовремя обратиться за помощью специалистов.

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