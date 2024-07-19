На Землю обрушилась мощная трёхдневная магнитная буря

С пятницы по воскресенье, 19-21 июля, на Земле будет бушевать мощная магнитная буря. Об этом проинформировала лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Индекс бури не превысит 3 балла. Такой уровень может принести неприятности метеозависимым людям. Они ощутят головную боль, слабость. Возможны скачки давления.

Ранее врач рассказал, какие продукты нельзя есть во время магнитных бурь. Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рекомендует убрать из рациона стимулирующие напитки — чай, кофе, алкоголь. Они нагружают сердечно-сосудистую систему, а кофе выводит из организма жидкость

— Внутри сосудов есть красные кровяные тела — эритроциты, они имеют способность намагничиваться и склеиваться в капиллярах. Когда человек пьет кофе, чай или алкоголь, они тоже склеиваются, и, если пить их во время магнитной бури, эти факторы накладываются друг на друга, — рассказал специалист.

По словам Кондрахина, оба этих фактора накладываются друг на друга, у человека возникают проблемы с капиллярным кровотоком, увеличивается давление, возрастает нагрузка на сердце.

Также терапевт советует отказаться от соли во время магнитных бурь. Она задерживает жидкость в организме, сердце начинает быстрее перекачивать кровь, нагрузка на здоровье усиливается. Во время магнитной бури это чувствуется особенно сильно.

Кроме того, лучше убрать со стола копчёности, соленья, консервы.