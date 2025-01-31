Общество На здании бывшего рязанского хлебозавода №1 появилась подсветка Валерия Мединская 31.01.2025 09:43 VKTelegramWhatsAppViberРаспечататьTwitterEmail На здании бывшего хлебозавода №1 появилась подсветка. Пост опубликован в группе Рязань. В здании подсветили окна красным, жёлтым, синим и зелёным. — Бывший хлебозавод №1 подсветили, — говорится в сообщении. Материалы рубрики 27 января Рязань присоединилась к празднованию 81-й годовщины снятия блокады Ленинграда 27.01.2025 15:14 В Рязанской области построено 10 новых школ и пристроек к образовательным учреждениям 30.01.2025 09:44 «Здесь начинается история»: в Рязанской области прошел День Спасского района 30.01.2025 20:12 Надежная связь T2 и скоростной интернет доступны в самых дальних уголках Рязанской области 29.01.2025 06:54 Мизулина надеется на возвращение TikTok в Россию 28.01.2025 19:41