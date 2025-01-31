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Рязань
Общество

На здании бывшего рязанского хлебозавода №1 появилась подсветка

Валерия Мединская

На здании бывшего хлебозавода №1 появилась подсветка. Пост опубликован в группе Рязань.

В здании подсветили окна красным, жёлтым, синим и зелёным.

— Бывший хлебозавод №1 подсветили, — говорится в сообщении.

На здании бывшего рязанского хлебозавода №1 появилась подсветка Окна здания теперь подсвечиваются разными цветами.
На здании бывшего рязанского хлебозавода №1 появилась подсветка Окна здания теперь подсвечиваются разными цветами.
На здании бывшего рязанского хлебозавода №1 появилась подсветка Окна здания теперь подсвечиваются разными цветами.

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