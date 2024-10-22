На заседании правительства Рязанской области обсудили бюджет региона

В Рязанской области в бюджет закладываются все социальные обязательства и ключевые проекты развития региона. Об этом губернатор Павел Малков сказал на заседании регионального правительства, которое состоялось 22 октября.

На заседании рассмотрен прогноз социально-экономического развития региона на ближайшие три года и одобрен проект закона об областном бюджете на 2025 г. и плановый период. Документом предусмотрено гарантированное выполнение всех социальных обязательств перед жителями, заложены расходы на обеспечение дальнейшего развития.

Значительные средства будут направлены на выплату зарплат, социальную поддержку граждан, в том числе участников спецоперации и их семей, семей с детьми. Запланировано финансирование развития учреждений первичного звена здравоохранения, оказания специализированной медицинской помощи, включая лечение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечения людей лекарственными препаратами и медизделиями. Продолжится реализация инфраструктурных проектов, в том числе строительство школ, детских садов, учреждений здравоохранения, местных инициатив, проведение благоустройства общественных и дворовых территорий. Среди приоритетных направлений также модернизация жилищно-коммунального хозяйства, ремонт и содержание дорог, поддержка малого и среднего предпринимательства, АПК, развитие сельских территорий. Зарезервированы средства на реализацию национальных проектов, в которых регион намерен активно участвовать.

«Подход к формированию бюджета у нас умеренно-консервативный, полностью основанный на здравом смысле. Доходы не раздуваем. При этом в обязательном порядке закладываем все социальные обязательства и ряд ключевых проектов развития, – сказал Павел Малков. – Очень серьезные планы по развитию экономики. Ожидаем поступление существенных дополнительных доходов. Как только увидим, что они становятся реальностью, тут же внесем в бюджет, и за их счет реализуем дополнительные программы и проекты развития. Будет крепкая экономика – будет и все другое».

Глава региона также отметил, что бюджет еще предстоит корректировать после определения точных объемов поддержки, которая поступит в область с федерального уровня.

При рассмотрении прогноза социально-экономического развития было подчеркнуто, что в экономике области отмечается положительная динамика по всем основным показателям. Растет производство в промышленности, сельском хозяйстве, увеличиваются объемы инвестиций и строительных работ, повышаются реальные доходы населения и потребительский спрос. Ожидается, что позитивная тенденция сохранится. В частности, с учетом комплекса мер, ежегодный рост в промышленности в среднем составит 4,3%, что превысит показатель по стране. Экспорт будет увеличиваться в год на 5%. Согласно прогнозу, к 2027 году ВРП достигнет почти 900 млрд рублей.