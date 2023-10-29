Воскресенье, 29 октября, 2023
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На заключительный осенний субботник вышли более 200 рязанцев

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Фото: администрация Рязани

Более 200 человек приняли участие в заключительном субботнике в рамках осеннего месячника по благоустройству города, сообщает пресс-служба администрации Рязани. 

Субботник прошёл в городе 28 октября.

На уборку общественных пространств вышли работники муниципальных предприятий, организаций всех форм собственности, сотрудники администрации, неравнодушные жители.

Уборка проводилась во всех районах города. Вывезено 2 тонны мусора, 10 тонн опавшей листвы. Во время субботника задействовали 5 единиц техники дирекции благоустройства города, транспорт, предоставленный предприятиями. 

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