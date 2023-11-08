Среда, 8 ноября, 2023
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 На выставке, посвящённой 180-летию  Скобелева, экспонируется бронзовая скульптура генерала

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В Рязанском художественном музее открыта выставка, посвящённая 180-летию генерала Скобелева – «Полководец, Суворову равный». В  рубрике «День шедевра» мы неоднократно рассказывали об экспонатах, представленных вниманию зрителей, так или иначе связанных с фигурой главного героя.

Сегодня расскажем о скульптуре, на которой изображён сам русский военачальник.

 — Произведения народного художника России, скульптора Николая Иванова находятся в разных городах, в частных  коллекциях и в крупных федеральных музеях.

Бронзовая, двух фигурная композиция Михаил Дмитриевич Скобелев поступила в коллекцию Рязанского художественного музея после персональной выставки мастера.

Герой шедевра вошёл в историю как «Белый генерал», потому что начинал сражения в белом мундире и на белом коне. Болгары считают его народным героем, он был награждён золотой шпагой  с бриллиантами «ЗА переход через Балканы».

Никогда не прятался  за спины солдат, всегда помнил завет, данный дедом – комендантом Петропавловской крепости Иваном Никитичем Скобелевым, который говорил:

 — Следует помнить, что ты внук простого русского солдата.

Яков Петрович Полонский, русский поэт, выпускник рязанской мужской гимназии ,узнав о смерти генерала, написал:

 — Не крепость пала, не сражение проиграно, пал Скобелев!

Не стало той силы, что была страшней Врагу десятка крепостей…

Той силы, что богатырей

Нам сказочных напоминала.

 На выставке, посвящённой 180-летию  Скобелева, экспонируется бронзовая скульптура генерала
 На выставке, посвящённой 180-летию  Скобелева, экспонируется бронзовая скульптура генерала
 На выставке, посвящённой 180-летию  Скобелева, экспонируется бронзовая скульптура генерала

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