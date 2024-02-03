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На выезде из Рязани 3 февраля образовалась пробка из-за ремонта моста

7info7
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Ремонтные работы привели к серьёзной пробке на выезде из Рязани в сторону Солотчи. Об этом 7info сообщили очевидцы.

Ремонтные работы проводят на Солотчинском мосту. Движение затруднено от ТЦ «Круиз».

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