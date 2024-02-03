На главнуюНовости Рязани 03.02.2024 12:29 На выезде из Рязани 3 февраля образовалась пробка из-за ремонта моста 7info7 Ремонтные работы привели к серьёзной пробке на выезде из Рязани в сторону Солотчи. Об этом 7info сообщили очевидцы. Ремонтные работы проводят на Солотчинском мосту. Движение затруднено от ТЦ «Круиз». Скончалась жена главы Дагестана, уроженка Рязани Галина Меликова Радиационный шторм обрушился на Землю после мощной вспышки на Солнце Провидица Мишина заявила, что в 2024 году будет три войны Раскрыты подробности романа 11-летнего школьника с учительницей в Ленобласти Стала известна причина смерти супруги главы Дагестана рязанки Галины Меликовой Жительницу Касимова осудили за два коррупционных преступления В Рязани на Северной окружной произошло серьёзное ДТП На Урале мать вскрыла цинковый гроб, чтобы узнать причину смерти бойца СВО