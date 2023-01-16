На восьми рязанских улицах 16 января отключили холодную воду

В понедельник, 16 января, 8 улиц Рязани остались без холодного водоснабжения.

С 10:15 до 17 часов нет холодной воды по адресам:

ул. Коняева, д. 52;

ул. Московский заулок д. с 9 по 39 (нечётные), д. с 14 по 38 (чётные);

ул. Элеваторная, д. 26 к. 1, д. 28 к. 1, д. 40 к. 1, д. 42а, д. 44 к. 1, д. 46а, д. 50а.

С 14 до 17 часов не будет ХВС в домах с 1 по 67 и со 2 по 48 по улице Хлебной.

С 11:45 до 17 часов нет холодной воды по адресам:

ул. Большая, д. с 50 по 80, д. с 65 по 81, д. 87 (автомойка);

ул. Полевая (Шереметьево-Песочня) д. с 1 по 29,д. с 4 по 30;

ул. Старое Село д. с 3 (ДШИ №7) по 87, д. с 8 по 86;

ул. Остров, д. с 2а по 17.

«Водоканал города Рязани» проводит ремонтные работы на водопроводе.