На Урале живодеры растерзали собаку, чтобы съесть ее на глазах у детей

Представитель инспекции по защите животных рассказала о жуткой выходке двух жителей Свердловской области, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел еще 5 августа. По словам зоозащитника, отец семейства и двое его приятель остались дома с двумя детьми. Мать в этот момент была на работе.

Злоумышленники привели к хозяину в жилище домашнюю собаку и попросили у него нож. Мужчины были пьяны. В итоге они жестоко убили животное на глазах у ребят.

«Они хотели ее съесть. Часть останков выбросили в бочку с водой в огороде», – заключил инспектор.

Вернувшаяся с работы женщина увидела жуткую картину: во дворе лежали голова, лапы и хвост пса.