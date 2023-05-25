Жительница Верхней Пышмы получила серьезные травмы и стала инвалидом после того, как на нее скинули пакет с водой, пишет E1.RU.

Инцидент произошел почти год назад, 3 июня. В этот момент женщина гуляла во дворе с ребенком.

«Пакет с водой просто разбился об мою ногу. И все, у меня слов не было в этот момент. Я не просто закричала, я матом закричала, потому что там такая адская боль была, как будто о ногу разбили кирпич», – отметила она.

По словам потерпевшей, за этой выходкой стоят соседские дети, которые ради забавы бросили его с девятого этажа.

После случившегося женщина не может нормально ходить, ей пришлось оставить работу и всерьез заняться лечением пострадавшей ноги. У нее атрофированы все мышцы в поврежденном месте.

Полицейские нашли виновных, но ни подростки, ни их родители до сих пор не понесли наказания и даже не извинились перед пострадавшей. После проверки возбуждать уголовное дело не стали.