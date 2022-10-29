На Урале водитель бросил на улице школьника, которому стало плохо в маршрутке

Водитель оставил на улице 12-летнего мальчика, которому стало плохо в салоне общественного транспорта в Асбесте, пишет E1.RU.

Инцидент произошел 27 октября. Ребенок ехал домой из 21-й школы в маршрутке номер 2а. Юного пассажира затошнило в тесноте и духоте, он вышел из транспорта, после чего автомобилист спешно уехал с места случившегося.

Отец школьника уточнил, что его сын попросил водителя сделать остановку и подождать, однако тот просто закрыл двери и не стал дожидаться ребенка. В итоге он остался за чертой города в районе «Южанки».

Пассажиру пришлось возвращаться на остановку и ждать следующий транспорт, который должен был прибыть только через два часа.

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