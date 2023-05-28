В селе Логиново Свердловской области произошла авария, в которой погиб водитель фуры Renault Magnum, пишет E1.RU.

Инцидент произошел в ночь на 18 мая. Мужчина загрузил тушенку и консервы для животных в Кургане и повез их в Екатеринбург. На повороте на улицу Ленина автомобилист не справился с управлением и перевернулся. В результате ДТП мужчине оторвало руку.

«Видел, как мой сын выбрался из кабины машины без одной руки, как он бегал в шоке в течение 25–30 минут», – привел слова очевидца отец погибшего.

После этого пострадавшего госпитализировали, но вскоре он скончался.

В полиции пояснили, что у фуры была блокированное, неисправное техническое средство контроля — тахограф. Местные жители же назвали этот участок дороги аварийным, поскольку там нет отбойника.