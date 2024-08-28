Среда, 28 августа, 2024

На Урале убийца матери пяти детей ушел из колонии на спецоперацию

Автор: powder

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Уралец Александр Белюшин, которого приговорили к девяти с половиной годам колонии за убийство бывшей супруги, отправился в зону проведения спецоперации, заявил он сам изданию E1.RU.

Недавно он опубликовал фото в военной экипировке и с автоматом. Выяснилось, что два месяца назад мужчина заключил контракт с Минобороны.

«Почему я должен сидеть не за свое девять с половиной лет. Если вернусь живым, то подам на пересмотр дела, пусть ищут, чьи там отпечатки», – отметил Белюшин.

Родственников погибшей шокировала эта информация.

«Сейчас он год отслужит и будет на свободе. Мы обдумываем, куда писать, чтобы это предотвратить, чтобы была справедливость», – пояснила сестра убитой.

Суд 15 февраля признал Белюшина виновным в убийстве бывшей жены — матери пятерых детей. Супруги были в разводе, но жили под одной крышей. Причиной ссоры стал тот факт, что женщина хотела переехать от мужчины в другой город и забрать детей.

По данным издания, осужденный ударил и задушил жертву, после чего закопал труп снегом.

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