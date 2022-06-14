На Урале школьницы избили девочку и заставили ее заняться сексом с пенсионером на камеру

Жители Каменска-Уральского рассказали подробности жестокого избиения 11-летней школьницы сверстницами, пишет E1.RU, публикую видеозапись с места событий.

Инцидент произошел 3 июня. Как стало известно, сначала злоумышленницы наносили удары по разным частям тела жертвы, после чего заставили ее заняться сексом с пенсионером.

«Он сказал, что если я с ним не пойду, то вызовет полицию», – рассказала девочка.

Девочки сняли на видео, как 68-летний мужчина заставлял потерпевшую орально себя удовлетворить, а после разослали запись всем знакомым. Его задержали три дня спустя.

Сейчас в ситуации с избиением и изнасилованием разбираются полиция, прокуратура и следователи.