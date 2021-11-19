На Урале подросток жестоко убил 15-летнего друга из-за оскорбления

В Озерске Челябинской области в одной из канав нашли окровавленное тело 15-летнего подростка, пишет Readovka 67.

Мальчик ушел из дома вечером 16 ноября, однако так и не вернулся. По предварительной версии, его убил 17-летний приятель.

Предположительно, за несколько минут до гибели школьник встретился с подростком, между ребятами возник конфликт. Злоумышленник обиделся на оскорбление в свой адрес и ударил жертву ножом. Потерпевший скончался.

В итоге испугавшийся парень оттащил окровавленное тело в ближайшую канаву и убежал. Расследование уголовного дела продолжается.