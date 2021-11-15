На Урале пьяные школьники изнасиловали пенсионерку и избили ее мужа

В правоохранительных органах рассказали о нападении 15-летних школьников из Верхней Салды на пожилую пару, пишет TagilCity.ru.

По предварительной информации, подростки в состоянии сильного алкогольного опьянения залезли по трубе в их квартиру на четвертом этаже.

Там злоумышленники изнасиловали 64-летнюю женщину, их не смутил ее возраст. Также парни избили ее мужа, который находился рядом в бессознательном состоянии.

По одной из версий, подростки состоят на учете в ПДН Верхней Салды. Один из них из многодетной семьи, на учете с 11 лет. Второй подросток воспитывается в полноценной семье, на учете состоит около двух лет.

Источник уточнил, что молодые люди регулярно употребляют алкоголь, один из них попадался на мелких кражах.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram.

Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]