На Урале отморозки в масках пытались изнасиловать 17-летнюю девочку

Возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Екатеринбурга, который подозреваются в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением оружия, пишет КП.

Инцидент произошел вечером 8 сентября в районе парка Победы. Там гуляла 17-летняя студентка техникума с другом того же возраста.

По словам девушки, в какой-то момент на них набросились двое мужчин в масках, вооруженные предметами похожими на пистолет. У студентки похитили телефон.

При этом ее приятель Марины сумел вырваться и убежать, оставив подругу наедине с отморозками. В итоге жертву повалили на землю и приказали ей завести руки за спину и связать их пластиковым хомутом.

«После этого с нее стянули штаны и кроссовки», – отметил осведомленный источник.

Злоумышленников спугнули прохожие. В итоге нападавшие спешно скрылись. Девушку госпитализировали с переломом кисти, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и многочисленными гематомами по всему телу.