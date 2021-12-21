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Вторник, 21 декабря, 2021
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На Урале мужчине оторвало ногу во время прогулки с собакой

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Полицейские ищут водителя снегохода, по вине которого 46-летнему мужчине оторвало ногу в Верхней Пышме, пишет E1.RU.

Инцидент произошел вечером 19 декабря. По словам очевидцев, пьяная компания каталась на квадроцикле и снегоходе. В это время уралец выгуливал собаку.

Собака испугалась снегохода и убежала, а ее хозяин после столкновения сначала лежал в шоковом состоянии, а затем начал кричать от боли. В итоге его нога «отлетела метров на 15».

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Пострадавшего госпитализировали. У него диагностировали «травматическую ампутацию голени».

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