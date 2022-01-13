-15.8 C
Рязань
Четверг, 13 января, 2022
spot_img
На главнуюНовости мира

На Урале мужчина потушил сигарету об щеку девочки

powder

Суд признал виновным жителя Верхней Пышмы Виктора Исаева по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои», пишет КП.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Выяснилось, что злоумышленник хотел совершить хищение в магазине, однако сотрудники его выгнали.

Спустя некоторое время в торговую точку зашла 9-летняя девочка, которая рассказала, что мужчина нанес ей травму окурком. Судмедэксперты установили травмирующее, прижигающее воздействие

Реклама

Таким образом, мужчина специально потушил сигарету об щеку девочки, а не просто кинул окурок в ее сторону, о чем он утверждал. Его арестовали на десять дней.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,870ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img