На Урале мужчина потушил сигарету об щеку девочки

Суд признал виновным жителя Верхней Пышмы Виктора Исаева по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои», пишет КП.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Выяснилось, что злоумышленник хотел совершить хищение в магазине, однако сотрудники его выгнали.

Спустя некоторое время в торговую точку зашла 9-летняя девочка, которая рассказала, что мужчина нанес ей травму окурком. Судмедэксперты установили травмирующее, прижигающее воздействие

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Таким образом, мужчина специально потушил сигарету об щеку девочки, а не просто кинул окурок в ее сторону, о чем он утверждал. Его арестовали на десять дней.