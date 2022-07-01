На Урале мать спрятала младенца в ящике под кроватью, где спали ее сыновья

В Краснотурьинске нашли тело новорожденной девочки, которое мать спрятала в ящике детской кровати, пишет E1.RU.

Страшную находку обнаружили 27 июня. По словам знакомых, женщина нигде не работала и в одиночку воспитывала двух мальчиков 9 и 13 лет.

Женщина забеременела, однако не обращалась в женскую консультацию и собиралась сделать аборт. При этом она злоупотребляла спиртным.

«Она перетягивала себе живот, чтобы окружающим не было видно, что он большой», — говорили подруги.

В ночь на 24 июня она родила девочку и при родах кричала так сильно, что соседи вызвали скорую. В итоге мать госпитализировали, а ребенок остался в квартире. У женщины был сепсис, ее «вычистили» и предложили лечь в больницу, но она отказалась.

Вскоре к ней нагрянули сотрудники полиции, которые обнаружили труп младенца, завернутого в тряпку, который хранился в детской двухъярусной кровати, где спали ее сыновья. В понедельник, 27 июня, женщина умерла от послеродовых осложнений.