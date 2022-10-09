На Урале голая женщина подходила к водителям и предлагала секс-услуги

В Кировграде водители рассказали о странном поведении женщины, которая ходила по проезжей части топлес. Видео опубликовано на портале «E1.RU».

По словам очевидцев, незнакомка подходила к автомобилистам и предлагала им купить сексуальные услуги за 500 рублей.

«Просто кошмар. Очевидно, ей нужна помощь», — рассказала очевидица.

Также женщина просила подвезти ее до Кировграда, несмотря на тот факт, что уже находилась в нем.

Ранее ее заметили возле торгового центра «Леруа Мерлен» в Екатеринбурге. Там она показывала прохожим грудь.

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