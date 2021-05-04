На улице Яхонтова 22-летний рязанец устроил в своей квартире наркопритон

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В Рязани 22-летний парень организовал в своей квартире наркопритон. Зависимых людей он собирал в доме на улице Яхонтова. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники выяснили, что граждане искали «закладки», а после собрались в квартире у знакомого. В жилище у парня нашли предметы для потребления наркотиков.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.