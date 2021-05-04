9.4 C
Рязань
Вторник, 4 мая, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

На улице Яхонтова 22-летний рязанец устроил в своей квартире наркопритон

Елена Лобанова
- Advertisement -

В Рязани 22-летний парень организовал в своей квартире наркопритон. Зависимых людей он собирал в доме на улице Яхонтова. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Оперативники выяснили, что граждане искали «закладки», а после собрались в квартире у знакомого. В жилище у парня нашли предметы для потребления наркотиков. 

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,536ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]