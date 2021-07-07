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Среда, 7 июля, 2021
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На улице Есенина нанесли дорожную разметку

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В Рязани на улице Есенина нанесли дорожную разметку, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы выполнены в рамках исполнения поручений замглавы городской администрации Бориса Ясинского. Ранее автомобилисты попросили его привести в порядок дорогу на улице Есенина. В понедельник, 6 июля, специалисты приступили к нанесению разметки, 7 июля работы продолжатся.

Кроме того, проведена уборка улиц Ленинского Комсомола и Шевченко. На некачественные работы по этим участкам также поступили жалобы.

Рязанцы также сообщили о плохом состоянии асфальта в некоторых дворах. Сейчас подрядчики приступили к ремонту асфальта во дворах, расположенных по следующим адресам:

  • улица Березовая, дом 2,
  • улица Братиславская, дом 19 корп. 1, дом 23,
  • улица Полетаева, дом 27 корп. 1,
  • улица Черновицкая, дом 23, корп. 1, корп. 2, 27, корп. 3,
  • улица 4-я Линия, дом 1, дом 3.
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