8.7 C
Рязань
Суббота, 16 октября, 2021
spot_img
spot_img
На главнуюПроисшествияКриминальные новости и происшествия

На улице 2-я Железнодорожная в Рязани убили мужчину

7info
Изображение Annabel_P с сайта Pixabay

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

На улице 2-я Железнодорожная в Рязани произошло убийство, сообщает МК со ссылкой на следователя Евгения Боканова.

По версии следствия, преступление было совершено в жилом доме 14 октября. Двое мужчин, пивших перед этим целый месяц, поссорились. Подозреваемый 1990 года рождения несколько раз ударил кулаками оппонента по голове. От полученных травм 41-летний мужчина скончался.

Скорую помощь и полицию вызвал на место сам подозреваемый.

Эксперты установили, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Решается вопрос о помещении задержанного под стражу.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,736ЧитателиЧитать
1,518ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]