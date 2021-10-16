На улице 2-я Железнодорожная в Рязани убили мужчину

На улице 2-я Железнодорожная в Рязани произошло убийство, сообщает МК со ссылкой на следователя Евгения Боканова.

По версии следствия, преступление было совершено в жилом доме 14 октября. Двое мужчин, пивших перед этим целый месяц, поссорились. Подозреваемый 1990 года рождения несколько раз ударил кулаками оппонента по голове. От полученных травм 41-летний мужчина скончался.

Скорую помощь и полицию вызвал на место сам подозреваемый.

Эксперты установили, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Решается вопрос о помещении задержанного под стражу.