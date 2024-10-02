На улице Зубковой в Рязани заметили мужчину с разбитой головой

Мужчина с разбитой головой лежит на улице Зубковой в Рязани, сообщает 2 октября телеграм-канал «Рязань. Происшествия».

По словам очевидца, пьяный человек находится недалеко от троллейбусного депо №3.

Прохожие вызвали на место скорую помощь.