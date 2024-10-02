Среда, 2 октября, 2024

На улице Зубковой в Рязани заметили мужчину с разбитой головой

Автор: Алексей Самохин

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Фото: t.me/ryazan_chp62

Мужчина с разбитой головой лежит на улице Зубковой в Рязани, сообщает 2 октября телеграм-канал «Рязань. Происшествия».

По словам очевидца, пьяный человек находится недалеко от троллейбусного депо №3. 

Прохожие вызвали на место скорую помощь. 

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