На улице Зубковой в Рязани заметили мужчину с разбитой головой

Мужчина с разбитой головой лежит на улице Зубковой в Рязани, сообщает 2 октября телеграм-канал «Рязань. Происшествия».
По словам очевидца, пьяный человек находится недалеко от троллейбусного депо №3.
Прохожие вызвали на место скорую помощь.
Мужчина с разбитой головой лежит на улице Зубковой в Рязани, сообщает 2 октября телеграм-канал «Рязань. Происшествия».
По словам очевидца, пьяный человек находится недалеко от троллейбусного депо №3.
Прохожие вызвали на место скорую помощь.
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