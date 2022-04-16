На улице Высоковольтной в Рязани накрыли наркопритон 

На улице Высоковольтной Рязани полицейские накрыли наркопритон в квартире 37-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Оперативники выяснили, что в жилище рязанка собираются люди для употребления синтетических наркотиков.

В квартире также обнаружили предметы и приспособления со следами синтетического наркотического средства. Деятельность наркопритона пресекли.

На 37-летнего завели уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.