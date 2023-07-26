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На улице Вокзальной в Рязани произошло ДТП

7info 2

В среду, 26 июля, около 15:00 на улице Вокзальной дом 11 в Рязани произошло ДТП с участием «ГАЗели».

Кадры аварии в редакцию 7info прислали очевидцы. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», движение на участке не затруднено.

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