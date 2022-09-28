Среда, 28 сентября, 2022
Татьяна Проводина

На улице Ветеранов Октября в Сасово появились арт-объекты

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Источник: Издательство "Пресса"

На улице Ветеранов Октября в Сасово 27 сентября появились фигуры из искусственного газона. Их установили рабочие ООО «Мастер» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Прилегающая территория выложена брусчаткой. Работы стали вторым этапом благоустройства, – сообщает издательство «Пресса».

На улице Ветеранов Октября в Сасово появились арт-объекты

Параллельно проходит третий этап – ООО «Юнис» устанавливает новые фонари.

Первый этап был проведён организацией «СтройТех». В 2021 году проезжая часть была заасфальтирована, по одной стороне улицы оборудован тротуар и частично освещение.

На улице Ветеранов Октября в Сасово появились арт-объекты
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