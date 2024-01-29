На улице в Рязани заметили мужчину с оружием

Мужчину с оружием заметили на улице в Рязани. Видео опубликовала группа «Rzn life l Рязань l Рзн лайф».

— 28.01.24 в 17.40 между Циолковского 13 и 15/5. Когда отъезжал краем глаза заметил что-то странное, но внимания не придал. Потом любопытство одолело, посмотрел запись и немного охренел. Насколько мне известно запрещено с любым видом оружия (даже охолощенным) так передвигаться. Может даже это пластиковый макет, но все же… был бы внимательнее — сразу бы полицию вызвал, — написал автор поста.

В комментариях пользователи соцсети пишут, что рядом находится тир. Возможно, человек вышел оттуда с пневматическим оружием.