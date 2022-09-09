На улице Островского в Рязани будут перекрывать движение

На улице Островского в Рязани несколько дней будут перекрывать движение. Это связано с ремонтными работами на теплосети, сообщает мэрия.

Движение в районе дома 49 по улице Высоковольтной с закрытием двух полос движения в сторону улицы Высоковольтной ограничат с 06.00 10 сентября до 06.00 11 сентября. В районе дома 105а по улице Островского с закрытием двух полос движения в сторону улицы Черновицкой закроют с 06.00 11 сентября до 06.00 12 сентября.

Место проведения работ огородят и обозначат специальными знаками.

На время перекрытия движения троллейбусы №5 будут следовать по изменённой схеме:

улица Строителей — улица Островского — улица Стройкова — улица Гагарина — Спортивная улица — улица Есенина — площадь Театральная — улица Ленина — Соборная улица — площадь Ленина — Первомайский проспект — Вокзальная улица — площадь Димитрова — улица Чкалова — Октябрьский городок. Далее – в обратном направлении.

Администрация просит учитывать эти изменения при планировании маршрута.