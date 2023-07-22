В Рязани на улице Крупской мужчина угрожал спрыгнуть с балкона. Инцидент произошёл утром в субботу, 22 июля. Трагедию пресекли сотрудники полиции.

В пресс-службе Управления МВД России по Рязанской области сообщили: в 08.25 экипажу ППС доложили о гражданине, который ведёт себя неадекватно. Мужчина перелез за ограждение балкона на втором этаже и высказывал намерение спрыгнуть вниз. На просьбы стражей правопорядка он не реагировал. Тогда полицейские поднялись в квартиру и затащили рязанца для спасения его жизни в балконное помещение.