Понедельник, 27 февраля, 2023
Татьяна Проводина

На улице Гагарина в Рязани ограничено движение транспорта

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Источник: "Рязанские ведомости"

В понедельник, 27 февраля, в Рязани ограничено движение транспорта по улице Гагарина. Это связано с ремонтными работами на водопроводе, – пишет издательство «Пресса».

Движение ограничено по одной полосе в районе дома 164/2 (ТЦ «Полетаевский») в сторону улицы Черновицкая. Ограничение снимут после окончания работ.

На участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.

В мэрии города призвали автомобилистов учитывать эти сведения при планировании маршрута.

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