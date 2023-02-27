На улице Гагарина в Рязани ограничено движение транспорта

В понедельник, 27 февраля, в Рязани ограничено движение транспорта по улице Гагарина. Это связано с ремонтными работами на водопроводе, – пишет издательство «Пресса».

Движение ограничено по одной полосе в районе дома 164/2 (ТЦ «Полетаевский») в сторону улицы Черновицкая. Ограничение снимут после окончания работ.

На участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.

В мэрии города призвали автомобилистов учитывать эти сведения при планировании маршрута.