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Суббота, 17 апреля, 2021
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На укрепление береговой линии реки Кудьмы в Северодвинске потратят еще 115 млн рублей

Елена Лобанова
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В Северодвинске потратят 115 млн рублей на укрепление береговой линии реки Кудьмы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. 

Для восстановления размытого рекой берега подрядчик завез 9 600 кубометров грунта. На участке также выполнили планировку дна реки. Для полного укрепления необходимо еще построить 93,5 метра шпунтовой стенки с устройством спуска к воде. На эти цели выделят 115 млн рублей. 

Берег реки укрепляют в районе домов №№ 7, 9, 11 по улице Набережной. Все работы выполняет ООО «ГТ Север». На три года ремонта выделили 152 189 000 рублей. 

Планируется, что берег полностью укрепят ко 2 августа 2021 года. Все работы идет по графику.

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