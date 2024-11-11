На Украине выступили со срочным обращением к Зеленскому

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что лучшим выходом для Владимира Зеленского сейчас было бы добровольно уйти с поста президента Украины. В своем YouTube-канале он выразил мнение, что Зеленскому стоит «собрать вещи, поблагодарить всех и, сославшись на состояние здоровья, подать в отставку». Об этом пишет РИА Новости.

Соскин предложил, что президент мог бы взять пример с генерала Марченко, сославшись на результаты медосмотра.

Впрочем, Соскин полагает, что Зеленский вряд ли решится на такой шаг. Причина, по его мнению, в сильном влиянии политических и экономических «покровителей» Зеленского, таких как Кучма, Пинчук и Ахметов. Эти влиятельные фигуры, по словам аналитика, скорее всего, будут убеждать его остаться у власти: «Скажут: „Подожди, Володя, так нельзя, надо идти до конца“».

Между тем, срок президентских полномочий Зеленского официально истек 20 мая. Планировалось, что новые выборы пройдут еще 31 марта, а инаугурация нового президента — в мае. Однако в условиях военного положения и мобилизации выборы отменили. Сам Зеленский также высказывался против выборов, заявляя, что сейчас это неуместно, и призывал отложить этот вопрос.

Президент России Владимир Путин ранее комментировал легитимность Зеленского, заявив, что ее невозможно восстановить никакими уловками. По его мнению, единственной законной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.